De las manos de reclusos a feria patrimonial: las miniaturas de Alasita siguen alimentando sueños

Figuras de vehículos en miniatura creadas por reclusos para ser vendidas en la feria de Alasita, se secan en el techo de lámina de la prisión de San Pedro en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero en donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Autos en miniatura creados por reclusos de la cárcel de San Pedro colocados a la venta en los exteriores de la prisión en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. Las figuras se venden después en la feria anual de Alasita, un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Un recluso hace una recreación de una van en miniatura en un taller de carpintería en la cárcel de San Pedro, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Reclusos trabajan en un taller de carpintería dentro de la prisión de San Pedro donde construyen autos en miniatura para venderlos en la feria de Alasita en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero en donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Figuras de vehículos en miniatura creadas por reclusos para ser vendidas en la feria de Alasita, se secan en el taller de carpintería dentro de la prisión de San Pedro en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero en donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Un letrero con la palabra "carpintería" colgado en la entrada de un taller en la cárcel de San Pedro donde los reclusos construyen artesanías para vender en la feria de Alasita en La Paz, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero en donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)

Un recluso hace una recreación en miniatura de un auto en un taller de carpintería en la cárcel de San Pedro, Bolivia, el jueves 18 de enero de 2024. La feria anual de Alasita es un evento de orígenes prehispánicos que empieza el 24 de enero donde se compran réplicas pequeñas de las cosas que la gente quiere que se le hagan realidad. (AP Foto/Juan Karita)