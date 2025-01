Cuerpos hallados en La Escombrera habrían recibido tiros de gracia, según tribunal de Colombia

ARCHIVO - Blanca Nidia Pérez, que lleva una camiseta con la imagen de su hermano desaparecido, acude a una ceremonia para recordar a los desaparecidos e impulsar su búsqueda en La Escombrera, a las afueras de Medellín, Colombia, el 27 de julio de 2015. (AP Foto/Luis Benavides, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.