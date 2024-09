Cubanos se sueltan el cabello y tratan de reivindicar su herencia afro

Una mujer se arregla el cabello antes de caminar por la pasarela en un desfile de moda de peinados afro en La Habana, Cuba, el sábado 31 de agosto de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños caminan por la pasarela en un desfile de moda de peinados afro en La Habana, Cuba, el sábado 31 de agosto de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con girasoles en el pelo espera para caminar por la pasarela en un desfile de moda de peinados afro en La Habana, Cuba, el sábado 31 de agosto de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los espectadores reaccionan ante un participante mientras camina por la pasarela durante un desfile de moda de peinados afro en La Habana, Cuba, el sábado 31 de agosto de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved