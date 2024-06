Cubanos hacen cola para subir a conocer fragata rusa

Un conductor pasa en un auto convertible clásico americano mientras la gente mira llegar al submarino de propulsión nuclear “Kazan” a aguas cubanas el miércoles 12 de junio de 2024. El 13 de junio, as autoridades cubanas y rusas permitieron el acceso de los ciudadanos a la fragata rusa “Gorshkov”. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente observa cómo la fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. Las autoridades cubanas y rusas permitieron el acceso de los ciudadanos a esta nave insignia que llegó acompañada del submarino de propulsión nuclear “Kazan” y dos buques logísticas, el petrolero “Pashin” y el remolcador de salvamento “Nikolai Chiker”. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente observa cómo la fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. Cientos de cubanos se agolparon en la tarde del jueves 13 de junio de 2024 para subir a la fragata rusa “Gorshkov”. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved