Cuba: pescadores rinden homenaje a Hemingway y salen al mar a capturar un pez aguja

El pescador Rafael Rodríguez limpia los peces albacora que pescó durante el torneo de pesca local de marlin Hemingway en Cojímar, Cuba, el domingo 5 de mayo de 2024. Los residentes de Cojímar, el pueblo pesquero donde vivió el autor, todavía recuerdan al ilustre residente y celebran la ocasión con fiesta callejera y pesca. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved