Cuba: En el país de la salsa y el son, el K-pop coreano es cada vez más popular

El bailarín Francisco Piedra, de 24 años, conocido por el nombre artístico de "Ken", descansa en el suelo al fondo mientras otros jóvenes bailan al ritmo del K-pop, música popular coreana en una casa cultural en La Habana, Cuba, el sábado 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jóvenes bailan al ritmo del K-pop, música popular coreana, en una casa cultural en La Habana, Cuba, el sábado 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una seguidora del K-pop lleva una camiseta con la imagen del cantante G-Dragon, de la banda coreana Big Bang, en una casa cultural en La Habana, Cuba, el sábado 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Karla Piña Costa baila con otros jóvenes al ritmo de K-pop, música popular coreana, en una casa cultural en La Habana, Cuba, el sábado 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

