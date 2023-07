Cuba: dos años después de las protestas, familiares de presos esperan un gesto del gobierno

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Policía encubierto detiene a un manifestante de oposición al gobierno en una protesta contra el desabastecimiento de alimentos y el alto precio de productos alimenticios, en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

“Tenía esperanzas de que los liberen”, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica Elizabeth León, un ama de casa de 56 años de la barriada popular de La Güinera y madre de tres presos. “Ellos no reportaban antecedentes penales. Yo me siento orgullosa de mis hijos. El gobierno no tiene piedad”, se lamentó.