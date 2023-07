¿Cuántos rusos han muerto en Ucrania? Los datos muestran lo que Moscú oculta

ARCHIVO - Un soldado ruso durante los combates contra el ejército ucraniano yace en un campo de maíz en Sytnyaky, a las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 27 de marzo de 2022. Casi 50.000 soldados rusos han muerto en la guerra en Ucrania, según un nuevo análisis estadístico. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.