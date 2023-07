Cuando cae el sol, un jardín secreto y mágico aparece en Buenos Aires

La gente visita la exhibición "Secret Garden" en el Jardín Botánico Carlos Thays, hogar de más de 1.500 especies de plantas en Buenos Aires, Argentina, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

