Cruz Roja lanza un llamado de emergencia internacional para ayudar a Líbano

Jagan Chapagain, Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) habla durante una entrevista con The Associated Press, en Beirut, Líbano, el martes 5 de noviembre de 2024. (Foto AP/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved