Crisis diplomática Ecuador-México se cuela en accidentada sesión legislativa

Jonathan Parra, arriba al centro, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, preside una reunión donde el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, sentado a su lado a la izquierda; la ministra del Interior, Mónica Palencia, sentada a su lado a la derecha, y la canciller Gabriela Sommerfeld, explican el allanamiento a la embajada de México en Quito, Ecuador, el miércoles 10 de abril de 2024. La policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México el 2 de abril y arrestó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas que se había refugiado allí. (AP Foto/Dolores Ochoa)