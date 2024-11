Corte surcoreana condena a exlegisladora por malversar fondos para víctimas de esclavitud sexual

ARCHIVO - La activista Yoon Meehyang, en el centro a la izquierda, camina hacia la embajada japonesa durante un funeral por Kim Bok-dong, ex esclava sexual surcoreana, en Seúl, Corea del Sur, el 1 de febrero de 2019. (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.