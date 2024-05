Corte sudafricana: el expresidente Zuma no puede presentarse a elecciones por su historial delictivo

El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma saluda a seguidores en un acto el estadio Orlando en el municipio de Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, para presentar el programa de su nuevo partido uMkhonto weSizwe (MK) el sábado 18 de mayo de 2024. Zuma no puede presentarse como candidato al Parlamento en las elecciones nacionales de la semana que viene debido a una condena penal previa, según determinó el lunes la corte más alta del país en una decisión que probablemente aumentaría las tensiones políticas antes de una votación decisiva. (AP Foto/Jerome Delay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.