El candidato presidencial de Rumanía George Simion espera a dirigirse a miembros de la comunidad empresarial en la Cámara de Comercio e Industria de Rumanía, días antes de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Bucarest, Rumanía, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.