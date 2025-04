Corte constitucional de Corea del Sur decidirá el viernes si destituye al presidente Yoon

Un manifestante con una máscara del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien se encuentra en proceso de juicio político, durante una manifestación para exigir la renuncia de Yoon, el sábado 29 de marzo de 2025, en Seúl, Corea del Sur. La pancarta dice: "Destituyan a Yoon Suk Yeol". (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.