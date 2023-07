Corea del Sur respalda planes japoneses de verter al mar aguas residuales de Fukushima

Estudiantes con carteles de los rostros del primer ministro japonés Fumio Kishida, del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol y del director de la Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, durante una protesta el viernes 7 de julio de 2023, en Seúl, Corea del Sur, contra el plan del gobierno de Japón para verter al mar las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved