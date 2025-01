Corea del Norte dice haber probado misiles de crucero y promete una respuesta "más dura" a EEUU

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder, Kim jong Un, a la derecha, asiste a una prueba de armas guiadas de crucero mar-tierra en un lugar no revelado de Corea del Norte, el sábado 25 de enero de 2025. No se invitó a periodistas independientes a cubrir el suceso mostrado en esta imagen publicada por el gobierno norcoreano. El contenido se reproduce como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua en la imagen es de KCNA, la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP)