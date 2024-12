Congreso salvadoreño aprueba la trigésima tercera prórroga del régimen de excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes de recibir el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. El jueves 5 de diciembre de 2024, el Congreso salvadoreño aprobó la décima tercera prórroga del estado de excepción, a pesar de que menos de una semana antes, Bukele había dejado abierta la posibilidad de relajarlo. (AP Foto/José Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved