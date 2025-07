Confirman captura de “El Costeño”, presunto planificador del atentado al senador Uribe en Colombia

Una persona rodea con su manos la llama de una vela ante un altar y mientras la gente reza en las inmediaciones del hospital donde el senador colombiano Miguel Uribe Turbay es asistido luego de ser atacado a balazos durante un mitin en Bogotá, Colombia, el lunes 16 de junio de 2025. (AP Foto/John Vizcaino) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved