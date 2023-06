Condenan a brasileño a 27 años de prisión por asesinar a su exnovia

ARCHIVO - La sala del tribunal está desierta antes del comienzo del juicio a Mario Santoro en Río de Janeiro, 19 de setiembre de 2018. Una corte federal condenó al ingeniero brasileño a 27 años de prisión el jueves 22 de junio de 2023 tras su confesión de que asesinó a su exnovia Cecília Haddad en Australia en 2018. (AP Foto/Silvia Izquierdo, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved