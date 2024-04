Condenan a 13 años de prisión a excandidato y diputado salvadoreño por negociar con pandillas

ARCHIVO - Norman Quijano, candidato a alcalde de San Salvador, levanta el pulgar después de votar en San Salvador, el 18 de enero de 2009. Un tribunal de San Salvador condenó a Quijano el martes 16 de abril de 2024 a 13 años y cuatro meses en prisión por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas por haber pactado beneficios para las pandillas a cambio de su apoyo en las elecciones presidenciales de 2014. (AP Foto Edgar Romero, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.