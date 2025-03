Con movimiento de muñeca, maestros percusionistas del Carnaval de Río mantienen a todos en el ritmo

Músicos de la escuela de samba Beija-Flor actúan durante el Carnaval en el Sambódromo, en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Lorena Raissa, maestra de percusión de la escuela de samba Beija-Flor, actúa en el Sambódromo durante el Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, en la madrugada del 4 de marzo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la escuela de samba Salgueiro bailan en el Sambódromo durante el Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, en la madrugada del 4 de marzo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.