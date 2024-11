Compañía actoral de presos presenta un musical en el principal teatro de Perú

Los reclusos del grupo de teatro de la cárcel de Lurigancho actúan en el Teatro Nacional de Lima, Perú, el lunes 25 de noviembre de 2024. (Foto AP/Franklin Briceño) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los reclusos del grupo de teatro de la cárcel de Lurigancho actúan en el Teatro Nacional de Lima, Perú, el lunes 25 de noviembre de 2024. (Foto AP/Franklin Briceño) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julián Izquierdo, encarcelado por robo agravado, habla con sus compañeros reclusos del grupo de teatro de la cárcel de Lurigancho antes de su actuación en el Teatro Nacional de Lima, Perú, el lunes 25 de noviembre de 2024. (Foto AP/Franklin Briceño) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved