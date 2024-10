Cómo una provincia argentina en quiebra está combatiendo la austeridad implementada por Milei

Un vendedor muestra billetes de "chachos" en un centro cambiario para convertirlos a pesos argentinos, el viernes 13 de septiembre de 2024, en La Rioja, Argentina. La provincia de La Rioja lanzó esta moneda de emergencia para pagarle a los trabajadores estatales después de que el gobierno recortó el porcentaje del presupuesto federal que va a las provincias. (AP Foto/Natalia Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.