Cómo un líder espiritual mexicano le rinde culto al Popocatépetl

Moisés Vega en una entrevista en el Museo del Volcán en Amecameca, México, cerca del volcán Popocatépetl, el domingo 11 de junio de 2023. El mexicano, de 64 años, dice que puede hablar el lenguaje sagrado de los volcanes para pedirles buen tiempo y buena cosecha. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

ARCHIVO - El volcán Popocatépetl lanzando ceniza y gases, visto desde Santiago Xalitzintla, México, el 24 de mayo de 2023. México redujo el nivel de alerta por el volcán Popocatépetl a inicios de junio de 2023 después de que sus erupciones de gas y ceniza atrajeran la atención de la comunidad internacional. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Moisés Vega cuenta la historia del volcán Popocatépetl a turistas, junto a una réplica del santuario que los pobladores han dedicado al volcán, en el Museo del Volcán en Amecameca, México, el domingo 11 de junio de 2023. Vega, un "granicero", también trabaja como un sanador tradicional. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

Moisés Vega agradece por los visitantes del Museo del Volcán junto a una réplica del santuario que la gente le dedica al volcán Popocatépetl, en Amecameca, México, el domingo 11 de junio de 2023. Vega, un granicero, practica rituales tres veces al año para pedir a los volcanes por buen tiempo y la cantidad justa de lluvia que necesitan las cosechas. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

ARCHIVO - Los pobladores de las zonas cercanas celebran una ceremonia en una formación rocosa en la ladera del volcán Popocatépetl en México, el 12 de marzo de 2014. Cada 12 de marzo, personas de los pueblos que rodean al volcán Popocatépetl suben por sus laderas para hacer ofrendas y tocar música para pedirle al volcán que les libre de sus erupciones. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

ARCHIVO - La iglesia principal de San Damián Texoloc, México, al frente del volcán Popocatépetl mientras expulsa cenizas y vapor a inicios de julio de 2013. La sabiduría sagrada de "El Popo" varía de pueblo a pueblo, pero la mayoría coincide en que el volcán no amenaza sus vidas. (AP Foto/J. Guadalupe Perez, Archivo)

ARCHIVO - Pobladores locales hacen una plegaria con una ofrenda de comida en una ceremonia en las laderas del volcán Popocatépetl en México, el 12 de marzo de 2014. Los habitantes de los pueblos que rodean al volcán suben por sus laderas para hacer ofrendas y tocar música pidiendo a la montaña que los libre de sus erupciones. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Una réplica del santuario que los pobladores han dedicado al volcán Popocatépetl se encuentra en el Museo del Volcán en Amecameca, México, el domingo 11 de junio de 2023. Además de flores y frutas, el santuario tiene cruces, pero no crucifijos. Están pintadas en azul, en representación del cielo, o en blanco, para recordar a las nubes. (AP Foto/Áurea Del Rosario)

ARCHIVO - Pobladores caminan sobre las calles cubiertas de ceniza de San Andrés Cholla, México, el 18 de abril de 2016, después de que el volcán Popocatépetl hiciera erupción durante la noche, expulsando ceniza sobre los pueblos vecinos. La sabiduría sagrada sobre "El Popo" varía de pueblo a pueblo, pero la mayoría coincide en que el volcán no supone un riesgo para sus vidas. (AP Foto/Pablo Spencer, Archivo)