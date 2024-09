Comienza en Rusia el juicio a abogados que representaron al líder opositor Navalny

Los exabogados de Navalny Igor Sergunin, a la izquierda, Alexei Liptser, en el centro, y Vadim Kobzev, a la derecha, se ven en la celda para acusados durante una sesión judicial en Petushki, en la región de Vladimir, unos 120 kilómetros (75 millas) al este de Moscú, Rusia, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.