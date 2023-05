Comandantes navales aliados transitan por estrecho de Ormuz, en demostración de fuerza ante Irán

El buque de guerra de EEUU Paul Hamilton después de pasar por el estrecho de Ormuz el viernes 19 de mayo de 2023. Los jefes de las Armadas estadounidense, británica y francesa con base en el Medio Oriente transitaron el viernes por el estrecho a bordo del buque estadounidense, como señal de su postura unificada para mantener abierta la crucial vía navegable después de que Irán se apoderara de dos buques petroleros. (AP Foto/Jon Gambrell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.