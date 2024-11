Comandante militar de Canadá critica a senador de EEUU por cuestionar papel de la mujer en combate

La general Jennie Carignan, jefa del estado Mayor Conjunto de Canadá, en Ottawa, Ontario, el 18 de julio del 2024. . (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

La general Jennie Carignan respondió a los comentarios hechos por el senador republicano de Idaho, Jim Risch, miembro principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, quien fue preguntado el viernes si el nominado por el presidente electo Donald Trump para secretario de defensa, Pete Hegseth, debería retractarse de comentarios en los que afirmó que hombres y mujeres no deberían servir juntos en unidades de combate.

“Creo que alguien estaría alucinando si no cree que las mujeres en combate crean situaciones únicas que deben ser abordadas. Creo que aún está por verse cómo hacer eso”, dijo Risch durante una sesión del panel en el Foro Internacional de Seguridad de Halifax el viernes.

“Si me permiten, me gustaría responder primero a la declaración del senador Risch de ayer sobre las mujeres en combate porque no quiero que nadie salga de este foro con la idea de que las mujeres son una distracción para la defensa y la seguridad nacional”, dijo Carignan.