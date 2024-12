Colombia quiere mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, en medio de tensión postelectoral

ARCHIVO - Personal venezolano retira barreras viales del Puente Internacional Tienditas, frontera internacional entre Venezuela y Colombia, visto desde Cúcuta, Colombia, el 16 de diciembre de 2022. El gobierno colombiano aspira a mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a no reconocer un ganador en las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024. “Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico”, aseguró a la prensa el miércoles 4 de diciembre de 2024 el vicecanciller colombiano. (Foto AP/Ivan Valencia, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.