Colombia pedirá visa a británicos, en respuesta a la misma medida anunciada por Reino Unido

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la ceremonia inaugural de la COP16, una conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, en Cali, Colombia, el domingo 20 de octubre de 2024. Petro, anunció el martes 26 de noviembre de 2024 que su gobierno pedirá visa a los británicos que quieran visitar el país andino, en respuesta a Reino Unido, que horas antes anunció el restablecimiento del requisito de visado para colombianos por aumento de migración irregular. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved