Colombia: Condenan a mujer por planear asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

ARCHIVO - Personas portan imágenes del fallecido fiscal antidrogas Marcelo Pecci durante una protesta para reclamar justicia después de su asesinato en Asunción, Paraguay, el 13 de mayo de 2022. Un juez en Colombia condenó el 15 de enero de 2024 a Margareth Chacón Zuñiga por su papel en la planificación del asesinato en mayo de 2022 del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en el Caribe colombiano. (Foto AP/Jorge Sáenz, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved