Colombia busca reenfocar su relación con Estados Unidos tras años de lucha contra el narcotráfico

El subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard R. Verma, a la derecha, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, asisten a un evento titulado "XI Diálogo de Alto Nivel, Colombia - Estados Unidos", en Bogotá, Colombia, el martes 28 de mayo de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)