Cofundador de Apple informa que está de regreso en su casa tras sufrir una apoplejía en México

ARCHIVO: El cofundador de Apple, Steve Wozniak, habla en la Conferencia Novathon en Budapest, Hungría, el 30 de octubre de 2019. Wozniak permanece hospitalizado en la Ciudad de México el miércoles 9 de noviembre de 2023, luego de un "problema de salud" mientras estaba en la ciudad para hablar en una rueda de negocios. (Marton Monus/MTI vía AP, archivo)

Wozniak, de 73 años, tenía previsto intervenir el miércoles en un encuentro del World Business Forum (WOBI) que se realizó en la Ciudad de México entre el 7 y 8 de noviembre, al que acudieron cientos de líderes empresariales. Entre los oradores anunciados estaban Carly Fiorina, ex consejera delegada de Hewlett-Packard, y Muhammad Yunus, pionero de las microfinanzas galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Wozniak dijo al The New York Times que fue dado de alta del hospital el jueves, tomó un avión de regreso a California y estaba esperando para cenar en su residencia de Los Gatos. “Estoy de regreso en casa y me siento bien”, dijo Wozniak.