Codo a codo, muchos dejan atrás enemistades y buscan juntos a los desaparecidos de Colombia

Doris Tejada se toca el tatuaje de su hijo desaparecido Óscar Morales mientras concede una entrevista en Bogotá, Colombia, el martes 5 de noviembre de 2024. Según Tejada, su hijo desapareció en 2007 cerca de la frontera con Venezuela y que se convirtió en un "falso positivo", como se denomina a los civiles asesinados intencionadamente por los militares como si fueran guerrilleros. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Doris Tejada, a la izquierda, y Darío Morales se abrazan para una foto en Bogotá, Colombia, el martes 5 de noviembre de 2024. La pareja contó que su hijo desapareció en 2007 cerca de la frontera con Venezuela y que se convirtió en un "falso positivo", como se denomina a los civiles asesinados intencionadamente por los militares como si fueran guerrilleros. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gustavo Arbeláez, a la izquierda, un excomandante de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su intervención en una audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz, que beneficia a quienes confiesan sus crímenes, en Cali, Colombia, el lunes 25 de noviembre de 2024. (AP Foto/Juan Bautista Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rodrigo Londoño, líder máximo de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su intervención en un acto para recordar a José de La Paz Vanegas, guerrillero conocido como Cristian Pérez que desapareció y cuyos restos fueron luego localizados, colocados en el pequeño ataúd de detrás, en Cali, Colombia, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Bautista Díaz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

María Fénix se seca las lágrimas en una entrevista sobre sus hermanos desaparecidos en su casa en Bogotá, Colombia, el lunes 4 de noviembre de 2024. Los dos hermanos gemelos, Alexander y Henry, desaparecieron en su camino a una reunión de negocios en 2007. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

María Fénix muestra una foto de sus hermanos desaparecidos mientras sostiene un rosario en una entrevista en Bogotá, Colombia, el lunes 4 de noviembre de 2024. Los dos hermanos gemelos, Alexander y Henry, desaparecieron en su camino a una reunión de negocios en 2007. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved