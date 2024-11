Ciudad paquistaní llora la emboscada y muerte de 42 musulmanes chiíes en ataque armado

Un doliente de pie, junto a los cuerpos de las víctimas asesinadas por hombres armados, antes de las oraciones fúnebres, en Parachinar, ciudad principal del distrito de Kurram, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, el viernes 22 de noviembre de 2024. (AP Foto/Hussain Ali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.