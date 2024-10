Cientos de bomberos luchan por tercer día contra un letal incendio forestal en el sur de Grecia

Un helicóptero arroja agua sobre las llamas en la localidad de Sofiana, a 142 kms (88 millas) al oeste de Atenas, Grecia, el 1 de octubre de 2024, mientras cientos de bomberos y voluntarios luchan por tercer día contra un incendio en las montañas de Corintia, en la región del Peloponeso. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved