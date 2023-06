Ciclón Biparjoy se debilita y evacuados ante su paso por India vuelven a casa

Un ciclista pasa junto a un árbol arrancado por los fuertes vientos y las lluvias luego del paso del ciclón Biparjoy, en Mandvi, en el distrito de Kutch, en el estado de Gujarat, en el oeste de India, el 16 de junio de 2023. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved