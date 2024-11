Chipre podría incorporarse a la OTAN cuando las condiciones lo permitan, afirma su presidente

ARCHIVO - Un helicóptero militar chipriota sobrevuela un desfile militar que conmemora el 63er aniversario de la independencia de Chipre del dominio colonial británico, en la dividida capital Nicosia, Chipre, el domingo 1 de octubre de 2023. (Fot AP/Petros Karadjias, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved