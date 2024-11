Chile y Francia piden fortalecer vínculos ante la "peligrosa" situación global debido a conflictos

El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda acompañado de su esposa Brigitte, en la recepción del presidente chileno, Gabriel Boric, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el miércoles 20 de noviembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente chileno, Gabriel Boric, indica la salida a su par francés, Emmanuel Macron, al final de una conferencia de prensa conjunta en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el miércoles 20 de noviembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente francés, Emmanuel Macron, en el centro, su esposa Brigitte y el presidente chileno, Gabriel Boric, camina al interior del palacio presidencial de La Moneda, tras una ceremonia de bienvenida, en Santiago, Chile, el miércoles 20 de noviembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved