Central nuclear ocupada por Rusia podría quedar sin personal

En esta imagen de archivo, soldados rusos custodian un edificio de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, en Enerhodar, en la región de Zaporiyia, en territorio controlado por el ejército ruso, en el sureste de Ucrania, el 1 de mayo de 2022. (AP Foto, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.