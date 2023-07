Carteles de cine cubanos se suman al patrimonio documental de la UNESCO

Sara Vega, especialista de la Cinemateca cubana, muestra un poster promocional sobre el arte del tabaco durante una entrevista en la Cinemateca en La Habana, el martes 11 de julio de 2023. El listado de Memoria del Mundo de la UNESCO ahora incluye una colección de seis décadas de carteles impresos en serigrafía de películas cubanas. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sara Vega, especialista de la Cinemateca cubana, muestra un boceto de un poster promocional de una película durante una entrevista en la Cinemateca en La Habana, el martes 11 de julio de 2023. El listado de Memoria del Mundo de la UNESCO ahora incluye una colección de seis décadas de carteles impresos en serigrafía de películas cubanas. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

