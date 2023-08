Carolina del Norte: Conductor que atropelló intencionalmente a 6 migrantes se entrega a la policía

En esta imagen tomada de un video, compradores suben sus compras a un vehículo el lunes 31 de julio de 2023, en un Walmart de Lincolnton, Carolina del Norte, en donde la policía asegura que trabajadores migrantes fueron atropellados intencionalmente por una camioneta en el estacionamiento de la tienda un día antes. (AP Foto/Erik Verduzco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved