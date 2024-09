Candidata de izquierda Luisa González buscará nuevamente la presidencia de Ecuador

La candidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, y su compañero de fórmula, Diego Borja, levantan los brazos al unísono después de registrar su nómina para las próximas elecciones, en Quito, Ecuador, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved