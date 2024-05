Canciller de Ecuador dice estar lista para reanudar el diálogo con México

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, da una entrevista en su oficina en Quito, Ecuador, el martes 28 de mayo de 2024. Sommerfeld dijo que Ecuador aceptó la solicitud de México de que un tercer país sirva como canal de comunicación diplomática, pero no identificó a ese tercer país. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved