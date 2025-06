Canadá recibe la cumbre del G7 eclipsada por la crisis entre Israel e Irán y guerras comerciales

En días recientes Trump vetó un plan de Israel para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press, una muestra de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Israel.

"Todos en Francia, en la Unión Europea, piensan que Groenlandia no está a la venta, ni para ser tomada", declaró en conferencia de prensa, entre aplausos de la multitud local .

"La situación en Groenlandia es una clara llamada de atención para todos los europeos. Permítanme ser muy directo al decirles que no están solos", agregó Macron.

Trump tiene programado llegar la noche del domingo a Kananaskis, en la provincia de Alberta. Sostendrá una reunión bilateral con Carney el lunes por la mañana antes de que comience el programa de la cumbre.

Los dignatarios ajenos al G7 pero que han sido invitados a la cumbre por Carney incluyen a los jefes de Estado de India, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, Australia, México y los Emiratos Árabes Unidos. Evitar los aranceles seguirá siendo una prioridad.

"Dignatarios, y hay algunos nuevos que vienen, querrán reunirse con Donald Trump", manifestó Peter Boehm, asesor de Canadá para la cumbre del G7 de 2018 en Quebec y veterano de seis cumbres del G7 . "A Trump no le gusta la gran mesa redonda tanto como le gusta el uno a uno."

Las reuniones bilaterales con el presidente estadounidense pueden ser tensas ya que Trump las ha utilizado para intentar intimidar a los líderes de Ucrania y Sudáfrica.

El ex primer ministro canadiense Jean Chrétien dijo a un panel esta semana que si Trump actúa de manera indebida, los líderes deberían ignorarlo y permanecer tranquilos como lo hizo Carney en su reciente reunión en la Oficina Oval.

“Tiene inclinación a ser un bravucón”, señaló Chrétien. "Si Trump ha decidido hacer un espectáculo para estar en las noticias, hará algo loco. Déjenlo hacerlo y sigan hablando normalmente".

El mes pasado, Gran Bretaña y Estados Unidos anunciaron que habían alcanzado un acuerdo comercial que reducirá los aranceles estadounidenses sobre autos, acero y aluminio del Reino Unido. Sin embargo, aún no ha entrado en vigor, aunque los funcionarios británicos dicen que no están preocupados de que la administración Trump pueda retractarse de su palabra.

Los intentos de Starmer de llegar a un acuerdo con Trump lo han dejado en una posición incómoda con Canadá, la antigua colonia del Reino Unido, aliado cercano y miembro de la Commonwealth. Starmer también ha recibido críticas, especialmente de los canadienses, por no abordar el deseo declarado de Trump de convertir a Canadá en el estado 51.

Preguntado si le ha dicho a Trump que detenga las amenazas a Canadá, Starmer dijo a The Associated Press: "No voy a entrar en las conversaciones precisas que he tenido, pero permítanme ser absolutamente claro: Canadá es un país independiente, soberano y un miembro muy valorado de la Commonwealth."

La guerra en Ucrania estará en la agenda. Se espera que el presidente Volodymyr Zelenskyy asista a la cumbre y se reúna con Trump, un reencuentro que se produce solo meses después de su encuentro en la Oficina Oval que dejó al descubierto los riesgos de tener una reunión con el presidente de Estados Unidos.

Starmer se reunió con Carney en Ottawa antes de la cumbre para conversaciones centradas en seguridad y comercio, en la primera visita a Canadá de un primer ministro británico en ocho años.

Los funcionarios alemanes estaban ansiosos por contrarrestar la sugerencia de que la cumbre sería un evento de "seis contra uno", señalando que los países del G7 tienen muchas diferencias de énfasis entre ellos en varios temas.

"El único problema que no se puede prever es lo que hará el presidente de Estados Unidos dependiendo de su estado de ánimo, su necesidad de estar en las noticias", dijo Chrétien.

____

Lawless informó desde Ottawa. Los periodistas de Associated Press Josh Boak, en Calgary, Alberta; Aamer Madhani, en Washington, Sylvie Corbet, en París, y Geir Moulson, en Berlín, contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press