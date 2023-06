Buscan a turista que grabó su nombre en el Coliseo romano

Turistas toman fotos del Coliseo en Roma, martes 27 de junio de 2023. El ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, prometió hallar y castigar a un turista filmado cuando grababa su nombre y el de su novia en el muro del Coliseo, un delito que se castiga con multas abultadas. El video del incidente se volvió viral en las redes sociales. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved