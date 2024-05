Brasil: Festival de las Cavalhadas celebra la victoria de los caballeros cristianos sobre los moros

Un jinete, con una máscara de toro en la cabeza, participa en la Fiesta de las celebraciones Divinas como parte del festival de las Cavalhadas, el sábado 18 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. Al fondo se encuentra la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. La tradición de las Cavalhadas fue traída a Brasil en el siglo XIX por un sacerdote portugués para celebrar al Espíritu Santo y conmemorar la victoria de los caballeros ibéricos cristianos sobre los moros. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios pobladores participan en la procesión Emperador del Espíritu Santo Divino durante el festival de las Cavalhadas, el domingo 19 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niñas con banderas participan en el festival de las Cavalhadas, el domingo 19 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Jinetes con máscaras participan en la Fiesta de las celebraciones Divinas que forman parte del festival de las Cavalhadas, el sábado 18 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Tres niñas participan en el festival de las Cavalhadas, el domingo 19 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

Tres niñas se protegen del sol bajo la bandera del Espíritu Santo durante el festival de las Cavalhadas, el domingo 19 de mayo de 2024, en Pirenópolis, estado de Goiás, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)