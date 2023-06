Brasil: comienza juicio que decidiría futuro político de Bolsonaro

ARCHIVO - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla con la prensa frente a su residencia después de un allanamiento policial, Brasilia, 3 de mayo de 2023. Un juicio en el tribunal electoral supremo de Brasil iniciado el jueves 22 de junio de 2023 podría torpedear el futuro político de Bolsonaro, de 68 años, al inhabilitarlo para la función pública por ocho años. (AP Foto/Eraldo Peres, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved