Brasil, Colombia y México dialogan con gobierno y oposición en Venezuela para intentar frenar crisis

El presidente venezolano Nicolás Maduro, saluda tras terminar una conferencia de prensa en la Corte Suprema en Caracas, Venezuela, el miércoles 31 de julio de 2024, tres días después de una controvertida reelección. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del presidente Nicolás Maduro se reúnen para una manifestación gubernamental en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved