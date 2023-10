Blinken promete apoyo de EEUU a Israel, que prepara operación terrestre a Gaza

Un palestino camina entre la destrucción causada por los ataques aéreos israelíes en la Ciudad de Gaza, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos inspeccionan los escombros de edificios alcanzados por un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados Al Shati, el 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos buscan cadáveres y sobrevivientes entre los restos de un edificio residencial arrasado tras un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Al Shati, el 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved